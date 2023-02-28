اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:37 م
أكرم القصاص
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سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تخصص 230 مليون يورو لدعم التعليم الفنى

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:48 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تخصص 230 مليون يورو لدعم التعليم الفنى السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان
أ.ش.أ

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قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بلاده تخصص ثلث التمويل التعاون التنموي، والذي يقدر بـ 230 مليون مليون يورو؛ لدعم التعليم الفني بمصر . 

وأعرب السفير الألماني في تصريح له خلال زيارته لمدرسة عبد الله الشرقاوي الزخرفية بأسون، اليوم الثلاثاء، عن إعجابه بما شاهده من أنشطة ترتكز على التأهيل الفني والمهني، أحد المحاور الهامة للتعاون التنموي بين (القاهرة) و(برلين). 

وأشاد الدبلوماسي الألماني بما تقدمه المدرسة من فرص تعلم كيفية الحصول على وظيفة؛ وذلك من خلال التفاعل والدمج بين الخريجين العاديين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 


فرانك هارتمان

سفير المانيا

القاهرة

برلين



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