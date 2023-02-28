زي النهارده.. الجنايات تقضى بالإعدام شنقًا لمتهمين بقضية "أجناد حلوان"

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده من سنة يوم 28 فبراير 2022 الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تقضي بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بقضية خلية " تنظيم أجناد حلوان " الإرهابية.

والمتهمان الصادر ضدهما حكما بالإعدام هما، مهاب.م.ا، ورضا.ع، ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة.