زوج يقتل زوجته فى الدقهلية بسبب خلافات

القى زوج زوجته من شرفة منزلهما بالطابق الثالث بقرية شبراهور، التابعة امركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوف خلافات بينهما ومحاولة إجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية، وعلى إثرها ألقاها من البلكونة وجري نقلها إلى مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء محمد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين المستشفيات بوصل سيدة فى العقد الثالث من العمر إلى مستشفي الطوارئ الجامعي مصابة بكسور متفرقة بالجسم ادعاء إلقاء من عقار.

انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين المصابة تدعي "رانيا. ج. ص .ف " 30 عامًا، ربه منزل ومقيمة بقرية شبراهور مركز السنبلاوين، مصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووضعها تحت الفحص والملاحظة بالمستشفي.

ودلت التحريات المبدئية أن زوجها و يدعي "حامد.م .ح .م"، قام بدفع زوجته من بلكونة الدور الثالث علوي للخلافات بينهما ومحاولته إجبارها على التوقيع على التنازل عن حقوقها الزوجية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.