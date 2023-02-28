اليوم السابع
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رفع 1200 حالة إشغال وتشميع مقاهى مخالفة فى شارع الأربعين بالهرم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:25 ص
رفع 1200 حالة إشغال وتشميع مقاهى مخالفة فى شارع الأربعين بالهرم حمل إشغالات
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم برفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات بشارع كعبيش والأربعين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن الحي حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش، أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع المقاهي المخالفه ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

 


اشغالات

حملة اشغالات

مقاهي مخالفة

حي الهرم

الجيزة



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