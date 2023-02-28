رئيس مياه أسيوط يتابع التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة بأبنوب والفتح

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه رؤساء قطاعات الشركة، محطة المعالجة الثلاثية بمشروع الصرف الصحي بأبنوب والفتح وذلك بطاقة إنتاجية 82 ألف م3/ يوم بعد تذليل العقبات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب الفتح.

وأوضح الشرقاوى، أن المشروع بتكلفة 1.3 مليار لمحطات الروافع، وخطوط الطرد ،وشبكات الانحدار وذلك لخدمة مركزي أبنوب سعياً للتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تفقد الشرقاوى مراحل المعالجة منذ دخول مياه الصرف الصحي لمحطات رفع بني مر إلى المصافي الميكانيكية ثم أحواض التسريب وأحواض التهوية والسكنر والمولدات وطلمبات السيب النهائي للتأكد من السلامة الفنية لتشغيل المحطة وتلاشي أية ملاحظات تعرقل تشغيلها بصفة نهائية لخدمة مركزي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وأشاد رئيس الشركة، بمراحل تشغيل محطة المعالجة الثلاثية التي تقوم على المعالجة البيولوجية والتي تضم أحواض التهوية، والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة، وغير ذلك من مكونات المحطة التي تعمد إلى خدمة المواطنين من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى بعض قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جانب من تفقد مشروع صرف صحي ابنوب



رئيس شركة مياه أسيوط خلال تفقده مشروع صرف ابنوب



متابعة أعمال مشروع صرف صحي ابنوب