خبير لـ"مساء dmc": الجنيه المصرى مستقر.. وحدة الضغوط تخف تدريجيا

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور محمد شادى الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر مستمرة للسنة الرابعة على التوالى كوجهة أجنبية مباشرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية منذ 2018 حققت نتائج كبيرة فى البرنامج الاقتصادى.

وأضاف محمد شادى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أن الرئيس السيسى يسعى دائما للتوسع فى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الدولة ودعمه بشكل كبير والتسهيل عليه.

وأكد محمد شادى على ارتفاع أسس اقتصاد مصر بشكل كبير والاستثمار الأجنبى المباشر، موضحا أنه عندما يحدث تراخى فى رفع الفائدة الأمريكى سنبدأ بالشعور بإنخفاض حدة الضغط على الجنيه المصرى، لافتا إلى أن الجنيه المصرى مستقر وحدة الضغوط تخف تدريجيا لأن الحكومة المصرية تتخذ عدة خطوات وإجراءات لمواجهة هذه الضغوط.