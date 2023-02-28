حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كوم الصعايدة مركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية كوم الصعايدة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ل اليوم السابع انه بكرة العمل بمشروع الصرف الصحى بكوم الصعايدة، لخدمة اهالى القرية مشيراً إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها داخل المركز ضمن مبادرة حياة كريمة.

واضاف مدحت صلاح أن مشروع الصرف الصحي بقرية كوم الصعايدة يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 10 آلاف كم و286 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 إلى 900 مم، وخط طرد بطول 6900متر.

واضاف مدحت صلاح أن القرية تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، والتى يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحى، ضمن حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة بمركز ببا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا فى القطاع.

وتشهد بنى سويف، طفرة فى تنفيذ المشاريع القومية وتستهدف المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الأولى مركزى ببا وناصر ويضم المركزان 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية وتتضمن المشروعات المنفذة التى تصل لـ 1616 مشروعًا عددًا من القطاعات المهمة وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء وتبطين ترع وغيرها.