اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لا قيود على أرباح المستثمرين

حوار اقتصادى مثمر بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:29 م
حوار اقتصادى مثمر بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين.. إنفوجراف زيارة رئيس الوزراء لقطر

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استمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته الدوحة. 
 
ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
رئيس
 
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية
 
أكد مدبولى أن الدولة المصرية فى سبيلها لإنهاء ظاهرة تذبذب سعر الصرف
 
لا قيود قانونية أو عوائق  أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين
 
مصر وضعت عددا كبيرا من الحوافز لتشجيع المستثمرين
 
إقرار قانون جديد للاستثمار قريبا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب فى المجال الذى يستثمر فيه
 
مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% والدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة

 


مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رابطة رجال الاعمال القطريين

الغرف التجارية القطرية



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