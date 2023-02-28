حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن لـ"النواب": الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت