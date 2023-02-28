اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:46 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن لـ"النواب": الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت

مجلس جامعة الأزهر يوافق على مقترح فتح كلية للخدمة الاجتماعية للبنين
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات
القوى العاملة تستعرض جهود مصر فى القضاء على عمالة الأطفال بمؤتمر ساحل العاج
التعليم: الأجزاء المخصصة للاطلاع تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج
وزير الصحة: 3 مذكرات تعاون مع الشركات القطرية لتطوير الخدمات الصحية
محور الفشن يربط المحاور المرورية الطولية ويزيد فرص النيل ببنى سويف.. فيديو
القصير: قطاع الزراعة يتأثر مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

 


الرى

الصحه

الزراعه

القوى العامله

التضامن

الكهرباء

وزاره النقل



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