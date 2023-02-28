حبس عاطلين سرقا عداد كهرباء من طالب بالدرب الأحمر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عداد كهرباء من طالب في منطقة الدرب الأحمر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته كائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 5 عدادات كهرباء "مجهولين المصدر"- مجموعة من الأدوات "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك" واعترفوا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.