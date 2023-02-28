توقع الكشف على 1231 حالة في قافلة طبية بالكيلو 17 بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي منطقة الكيلو 17 التابعة لمركز ومدينة القنيطرة غرب، علي مدار امس واليوم 27 و28 من شهر فبراير الجاري، وذلك بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 265 حالة، وعيادة الأطفال علي 325 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 138 حالة، وتنظيم الأسرة علي 72 حالة، والمسالك 67 حالة، والجراحة علي 108 حالة، والضغط والسكر 58 حالة، وعيادة الجلدية 106، والأسنان علي 91 حالة، وأشعة 1 حالة.

وأكد الدكتور علي حطب، انه تم توقيع الكشف الطبي علي 1231 مواطناً بمنطقة الكيلو 17 وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة الكيلو 17 بالقنطرة غرب، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.