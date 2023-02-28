اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:28 ص
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تصادم ثلاثة سيارات على طريق رافد جمصة بالدقهلية بسبب الشبورة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:15 ص
تصادم ثلاثة سيارات على طريق رافد جمصة بالدقهلية بسبب الشبورة جانب من الحادث
الدقهليه شريف الديب

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شهد طريق رافد جمصة بمحافظة الدقهلية ، حادث تصادم بين ثلاثة سيارات ملاكي وربع نقل، وأخري نقل بسبب الشبورة الكثيفة و نتيجة انخفاض الرؤيا 

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على طريق رافد جمصة بناحية مركز طلخا.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم ثلاثة سيارات ملاكي واخري ربع نقل والثالثة نقل، على الطريق نتيجة إنخفاض الرؤية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية ، وانتقل على الفور الأجهزة التنفيذية بمركز طلخا، وجاري رفع آثار الحادث من على الطريق ، وتسير حركة سير السيارات.
 
وقد حذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية ، على الطرق وطالبت السائقين بتوخي الحذر خلال فترة الشبورة.
 

 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

 

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

 

 

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

 

 

جانب من الحادث (4)
جانب من الحادث (4)

 


 

 


الدقهليه

حوداث الطرق

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