تايوان ترسل طائرات وسفن عسكرية لتعقب 17 "طائرة وسفينة" صينية حول الجزيرة

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين 14 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم تعقب أربع طائرات في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، وعبرت طائرتان مقاتلتان من طراز Shenyang J-11 الخط المتوسط لمضيق تايوان في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي.

وفي الوقت نفسه، دخلت طائرة "شنشي Y-8" الحربية المضادة للغواصات وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Harbin BZK-005 الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وحتى الآن هذا الشهر ، أرسلت بكين 325 طائرة عسكرية و 112 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع التايوانية.