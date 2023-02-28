برلمانى سورى: مصر تلعب دورا مفصليا فى الحياة السياسية العربية والعالمية

وقال قربي ـ في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن سوريا لن تنسى وقفة مصر قيادة وشعبا إلى جانبها في كارثة الزلزال، فضلا عن استقبالها اللاجئين السوريين الذي اضطروا للخروج بسبب الحرب، مؤكدا أن السوريين لم يعانوا أبدا كلاجئين في مصر بل تمكنوا من التأقلم وحققوا نجاحات كبيرة اقتصاديا، وذلك لأن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية.

وأكد قربي أن مصر شريكة لسوريا في الكثير من المحطات السياسية والعسكرية على مر التاريخ، مضيفا أنه عندما تتكامل سوريا مع مصر يتغير المشهد العربي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعرب أمس الإثنين عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلزال، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية سامح شكري الذي قام بزيارة دمشق.