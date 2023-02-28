اليابان تضيف 143 فردا ومنظمة مرتبطة بروسيا لقائمة العقوبات بسبب أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وزارة الخارجية قولها "إن العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر الصادرات من قبل الشركات اليابانية، تستهدف السياسيين والضباط العسكريين ورجال الأعمال والشركات في روسيا، من بين آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، من بين تلك التي أضيفت إلى قائمة العقوبات التي تفرضها اليابان.

وصنفت الولايات المتحدة فاغنر على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، والتي تزعم أن الشركة العسكرية تنشر حوالي 50 ألف فرد في أوكرانيا.

ومنذ أن شنت روسيا هجومها الكبير في 24 فبراير 2022، فرضت اليابان والدول الغربية عقوبات على موسكو، مثل تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين والبنك المركزي.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي ترأس قمة مجموعة السبع على الإنترنت يوم الجمعة، عن استعداده لتعزيز العقوبات على روسيا.

وفي بيان مشترك صدر بعد قمة الفيديو، تعهدت مجموعة الدول السبع بفرض "إجراءات اقتصادية منسقة جديدة" ضد موسكو "في الأيام والأسابيع المقبلة" من أجل "زيادة تقويض قدرة روسيا".