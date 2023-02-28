النورس يودع شواطئ بورسعيد وسط طقس شتوى مشمس دافئ.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يودع طائر النورس سواحل شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، في أواخر شهر فبراير، ومع بداية مارس من كل عام، ليبدأ رحلة هجرة أخرى إلى سواحل باردة، ويعود في شهر أكتوبر.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، أسراب طيور النورس، وهي على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد في ساعات ما قبل الظهيرة بالقرب من الصيادين حتى يتغذوا على الأسماك التي تخرج من المياه.

بورسعيد تعلمت لغة النورس

وتعلم البورسعيدية لغة طيور النورس فنشأت بينهم قصة حب يعرفها الجميع، فتجد الأهالي، لاسيما من كبار السن والأطفال يحملون قطع الخبز الصغيرة في أكياس بلاستيكية كبيرة ويلقونها في مياه القنال ليطعمون الطيور التي تتهافت عليها بل ويلتقطونها بمناقيرهم من أيديهم في مشهد ساحر يدل على المحبة والعطاء.

وتداعب طيور النورس الأطفال حين تقوم بخطف قطع البسكويت والحلوي والخبز من أيديهم، في مشهد يحبه كل من يتواجد في المعدية التي تعد وسيلة العبور بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد عبر المجري الملاحي لقناة السويس.

انتشار فيديوهات طيور النورس

وتجد تلك المشاهد تنتشر بكثرة في مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تذكارية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الفيس بوك والانستجرام، تم إلتقاطها من هواة التصوير ومن البورسعيدية ورواد المحافظة من المحافظات الأخرى، وعليها عبارات عشق تصف جمال بورسعيد، وأغلبها تكون "عمار يا بورسعيد ".

الصياد والنورس

يعتاد صيادوا بورسعيد، الخروج في رحلات للصيد من ساحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق المحافظة، عبر المراكب الصغيرة، وتتكرر هذه الرحلات مرتين في اليوم المركب الواحدة على حسب حالة مياه البحر.

يبدأ الصيادون في جمع الشباك بعد خروجهم من المياه وحصر الأسماك التي قاموا باصطيادها، ويتبقي بضعة أسماك صغيرة في الشباك يتغذى عليها طائر النورس.

النورس في رحلات الصيد

ويرافق طائر النورس، الصيادين منذ خروجهم من المياه وحتى الإنتهاء من جمع الشباك في مشهد يستغرق ما يقرب من نصف ساعه أو أكثر، يتجمع حوله الأهالي ريتخذوا الصور التذكارية مع مجموعات طائر النورس الذي يتغذى على أسماك الصيادين الصغيرة.

مواصفات النورس

تُمتلك النوارس منقار سميك ومعقوف، وأقدام مكشوفة بالكامل وهي شبيهة بأقدام البط، وتتميز بأجنحتها الواسعة والذيول ذات الزوايا الحادة أو المستديرة، ومن الصعب جدًا تحديد نوع طيور النورس، إذ يوجد ما يقارب من 43 نوع من طيور النورس، ويلجأ بعض المختصين إلى التمميز بين الأنواع المختلفة لطيور النورس بواسطة لون المنقار أو الساق، حيث تعد من الطرق الجيدة لتحديد نوع النورس، وعادةً ما تكون ذكور النورس أكبر قليلًا من الإناث ولديهم منقار أكبر حجمًا، فيما يتراوح طول النوارس بشكل عام من 28 إلى 81 سم، وتعيش أكثر من 20 سنة .

موطن النورس

يمكن رؤية النوارس في المناطق الساحلية على المنحدرات، والمدن، والمناطق الساحلية المنخفضة، ومع ذلك يمكن رؤيتها حيث وجود الغذاء، يعني أنّ طيور النورس تستطيع العيش بكل راحة داخل المدن أو على طول الشاطئ.

طريقة معيشة النورس

تقوم النوارس بعمل دوريات على الشواطئ والمحيطات المفتوحة في مجموعات على نطاق واسع، حيث تحلق مثل الطيور الجارحة وتنقض بسرعة على فريستها، كما تتجمع طيور النورس حول قوارب الصيد أو مكبات النفايات بشكل صاخب وتنافسي، حيث تهدد وتسرق الطيور الأخرى.

تتواجد النوارس في مواقع المد والجزر بحثًا عن الطعام والتقاط الفرائس، وإلقاء المحار على الصخور لكسرها كي تستطيع أكل ما بداخلها، وفي أثناء التقاطها للنفايات أو مضايقتها لغيرها من الطيور تستحم لساعات وتنظف نفسها.



الشاطئ في بورسعيد



الشاطئ وطيور النورس



الطيور تقوم بالطيران على شاطئ البحر



النورس في مياه البحر



النورس يجلس على المياه



النورس يقوم بالطيران



سماء بورسعيد اليوم الجمعه_2



شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه_1



شاطئ بورسعيد وطيور النورس



شاطئ محافظة بورسعيد



طاذر النورس بالمياه_1



طقس رائع في بورسعيد



طيور النورس في بورسعيد



طيور النورس