المشدد 6 سنوات لعامل وتباع لاتجارهما بالهيروين ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لعامل وتباع، لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمان وهما "إسلام ش ح"، 36 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 36 سنة، تباع، لمحكمة الجنايات، أنهما حازا وأحرزا مخدر "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أسفرت تحريات مباحث مركز بنها عن إتجار المتهمين بالمواد المخدرة، وألقى القبض على المتهمان، وعثرا بحوزتهما على 26 لفافة ورقية بداخلهم جميعا مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدى حصيلة تجارتهما.

فيما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن اللفافات محل الفحص تحوي على مسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.