المدارس تبدأ إعلان جداول امتحان فبراير للصفين الأول والثانى للثانوى العام

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس إعلان جداول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثانى الثانوى ، على أن تبدأ الامتحانات بداية مارس المقبل فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثانى وحتى نهاية شهر فبراير، مع استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.