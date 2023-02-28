"القوى العاملة" تعلن فرص تدريبية فى مجال السياحة والفنادق.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

تلقت الإدارة المركزية للتدريب المهنى والإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة طلباً من إحدى شركات القطاع الخاص، تطلب فيه توفير متدربين من الشباب من الجنسين، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة فى هذا الشأن.

وأوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، أن الوزارة تعلن تلقيها طلبات الراغبين فى التدريب لطلبة وخريجى السياحة والفنادق على مهن "مضيف سياحى، وعضو فريق، ومضيف أول، ومشرف" على أن تقدم الطلبات بمقر وزارة القوى العاملة بالإدراة العامة للتشغيل، ومكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) لتسجيل بياناتها.

وأضاف "قطامش" أن هناك مميزات سيتم منحها خلال العملية التدريبية التي ستتم بالتنسيق بين الوزارة والشركة، ومنها: منح المتدرب بدل انتقال نقدى عن كل ساعة تدريب بما يعادل 11 جنيه مصرى، وعدد ساعات التدريب المتاحة شهريا هي 208 ساعات تدريب بواقع 8 ساعات يومياً، وزي للتدريب، ووجبة غائية، ووثيقة تأمين، والإجازات المقررة قانوناً، ومنح شهادة معتمدة عن فترة الترديب بعد اجتياز البرنامج التدريبي، فضلاً عن الأولوية في التوظيف الدائم بالشركة بعد انتهاء التدريب بشرط توافر شروط التعيين وتوافر الفرص الوظيفية بالشركة.

ويذكر أن محافظة أسيوط، افتتحت فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم والقدرات من الصم والبكم على مهنة النجارة والخراطة وصيانة الحاسب الآلي لتدريب 48 من ذوى الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الفئة وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لهم ودمجهم داخل سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره الذى تلقته الوزارة أن المديرية قامت بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لذوى القدرات الخاصة، كما تم تسليم المواد الخام والزى التدريبي والأدوات للمتدربين، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى يتم إعدادهم وتدريبهم على تلك المهن لمساعدتهم على الانخراط فى سوق العمل للعمل بتلك المهن وكذلك كأصحاب عمل من خلال افتتاح مشروعات خاصة بهم وربطهم بالجهات المانحة للمشروعات.