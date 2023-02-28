السيطرة حريق محدود داخل مصنع بويات بحى الكوثر فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة ، عقب حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في وجود مصدر حراري دون وجود إصابات أو وجود تلفيات بالمصنع

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق ، يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر دائرة قسم الكوثر دون حدوث إصابات أو خسائر أو تلفيات، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرقة الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر، بوجود تصاعد أدخنه بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم الكوثر ، حيث تبين نشوب حريق محدود بمصنع بويات تابع لشركة خاصة ملك المدعو أحمد ا ث ا 30 سنة ويقيم دائرة مركز أخميم ، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المصنع قال إن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع أثناء تواجد العمال في وجود مصدر حراري ، وأضاف بعدم وجود تلفيات، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم تحرير محضرا بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.