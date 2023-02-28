الدفاع الكورية الجنوبية: الدعم العسكري لأوكرانيا مسألة تتطلب مراجعة

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، أن الدعم العسكري لأوكرانيا مسألة تتطلب مراجعة على مستوى الحكومة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية جيون ها-جيو - ردا على سؤال حول إجراء التشاور بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه "لا يوجد تغيير في مبدأ الحكومة المستبعد لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، حيث تسعى الحكومة بصورة إيجابية لتقديم الدعم الإنساني الذي يشمل إعادة الإعمار في أوكرانيا".



وأضاف أن هناك نداءات تأتي من المجتمع الدولي موجهة إلى كوريا الجنوبية بصورة معلنة لتقديم الأسلحة لأوكرانيا.. متابعا: "نعلم ذلك جيدا، لذا نسعى لتقديم الدعم الإنساني ومن ضمنه إعادة إعمار أوكرانيا، ونرى أن تزويدها بأسلحة أمر يتطلب مراجعات لازمة على مستوى الحكومة".



وذكرت "يونهاب" أن التصريحات الأخيرة من وزارة الدفاع تثير الانتباه حول إمكانية تغيير مبدأ الحكومة الكورية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن، في مؤتمر صحفي، أنه إذا تم تزويدنا بالأسلحة الكورية الجنوبية سيكون ذلك أمرا إيجابيا.