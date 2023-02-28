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الدفاع الروسية: واشنطن تخطط لاستفزاز "كيمائى سام" فى أوكرانيا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:33 ص
الدفاع الروسية: واشنطن تخطط لاستفزاز "كيمائى سام" فى أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة لتحميل روسيا مسؤولية الحرب .

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الناتو يعمل على تزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من المواد السامة، محذرة من أن المجمعات الروسية لرصد الحالة النووية والبيولوجية والكيميائية تستطيع اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والرد عليها على الفور.

 

وأشارت إلى قدرة المعامل الروسية على تحديد نوع المادة الكيميائية المستخدمة وحتى بلد المنشأ .

 


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