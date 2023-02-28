"الحلقة" برنامج أمريكى لتدريب المصريين العاملين فى قطاع الفنون

كتبت رباب فتحى

قال مايكل كايزر، خبير الفنون والإدارة الثقافية الشهير ورئيس معهد ديفوس للفنون والإدارة الثقافية بجامعة ميريلاند حول زيارته لمصر، إن هدف الزيارة هو بدء برنامج تدريبي مدته ثمانية أشهر، حيث سيقدم الإرشاد العملي لمديري الفنون والثقافة المصريين لتعزيز مؤسساتهم وبناء قدراتهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن هذه الزيارة هي الأولى من ثلاث زيارات يقوم بها خلال الثمانية أشهر المقبلة.

وقال الرئيس الفخري لمركز جون ف. كينيدي للفنون المسرحية، إن البرنامج الذي يُطلق عليه "الحلقة" سيدرب المؤسسات المصرية المختصة بالفنون للمشاركة في هذه الدورات التدريبية حول كيفية التخطيط الاستراتيجي لنجاحها المؤسسى، موضحًأ أن الهدف من هذه المبادرة المساعدة في دعم الابتكار الثقافي وتحفيزه بشكل أكبر في كل من مصر والولايات المتحدة.

وقاد كايزر في عام 2009 "أرابيسك" أكبر مهرجان ثقافي عربي على الإطلاق، واستقطب مشاركين من 22 دولة عربية بما في ذلك مصر.

وسيعقد كايزر خمس ندوات تدريبية تركز على منهج الإدارة الثقافية والفنون ، بعنوان "الحلقة"، وستتلقى المؤسسات المصرية المشاركة في هذه التدريبات معلومات حول التخطيط الاستراتيجي والتسويق وطرق زيادة جمهورها وإيراداتها وداعميها - كل ذلك لغرض تنمية قدرتها على الاستثمار في فن أفضل وتطويره ودعمه وخلقه. في ختام سلسلة الندوات ، يسافر ثمانية مشاركين مع كايزر إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2023 للقاء مديري الفنون والثقافة الأمريكيين المتشابهين في التفكير ، لتبادل الخبرات و الأفكار ، وإقامة روابط للتعاون المستقبلي.

وتعليقًا على أهمية البرنامج التدريبي للتعاون الثقافي بين الولايات المتحدة ومصر ، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية السفير دانيال روبنستين: "أنا واثق من أن أصدقائنا هنا في مصر سيستفيدون بشكل كبير من هذا البرنامج ، وأن الروابط التي تم إنشاؤها من هذا البرنامج ستؤدي ليس فقط إلى تقدم أكبر في المجتمعات الفنية والثقافية في الولايات المتحدة ومصر ، ولكن في اقتصادات دولتنا كذلك".