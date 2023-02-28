الحزب الديمقراطي الإيطالي: اللامساواة والعمل والمناخ تتصدر أولويات عملنا

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قالت الأمينة العامة المنتخبة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين، إن "محاربة اللامساواة والاهتمام بقطاع العمل والمناخ على رأس أولوياتنا".

وأضافت شلاين - في كلمتها بعد فوزها في الانتخابات الداخلية للحزب لتخلف الأمين العام للحزب الديمقراطي إنريكو ليتّا وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكى) الاثنين أن الأولويات تتمثل في مكافحة جميع أشكال عدم المساواة، دعم الحق في العمل اللائق، فضلا عن الحاجة إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية على وجه السرعة، متابعة "نحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة".

وأضاف "أنه يجب أن نبدأ بالدفاع عن كرامة العمل، والمدارس العامة، وسنبني الحواجز ضد أي قطع في ميزانية الصحة العامة الشاملة وسنقف إلى جانب من يناضل من أجل العدالة المناخية، إلى جانب العدالة الاجتماعية، وسنعمل من أجل تحول بيئي حقيقي وعميق، ولن يهدأ لنا بال حتى نضع حدًا للعمل المؤقت”.

كان الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض المنتمي ليسار الوسط قد أعلن أنس اختيار إيلي شلاين المعروفة بدعمها حقوق مجتمع الميم والمساواة بين الجنسين لتكون زعيمة جديدة للحزب وتعيد بناءه بعد الهزيمة التي مني بها في انتخابات العام الماضي.

وتغلبت شلاين على السياسي المخضرم ستيفانو بوناتشيني في اقتراع لأنصار الحزب بحصولها على 54% من الأصوات مقابل 46% لمنافسها.

وستقود شلاين المعارضة في البرلمان أمام رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتكون المرة الأولى في تاريخ إيطاليا التي تتزعم فيها امرأتان الحزبين الرئيسيين بالبلاد.