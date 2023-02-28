البدء فى رصف طريق أبو حماد - الزقازيق بطول 2000 متر وبتكلفة 10 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ابو حماد معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح اللواء ايمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بنطاق المركز ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف بالطريق الجديد أبو حماد / الزقازيق اتجاه كوبري السعدية حيث انه تم فرد طبقة من السن والدمك به تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بالطريق بطول 2000 متر وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه لفتح محاور مرورية جديدة أمام حركة السيارات.





