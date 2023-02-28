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الإذاعى شحاتة العرابى: لم أتوقع هذا الحب الكبير من مستمعى إذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:49 م
الإذاعى شحاتة العرابى: لم أتوقع هذا الحب الكبير من مستمعى إذاعة القرآن الكريم جانب من المداخلة
كتب محمد شرقاوى

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علق الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، على قرار إعادته للعمل بإذاعة القرآن الكريم رغم بلوغه سن المعاش، قائلا إن القرار أشعره بالسعادة والامتنان، لكن لم يكن في حسبانه وتوقعه أن يحدث له هذا، وأن يتمتع بكل هذا الحب الكبير من مستمعي إذاعة القرآن الكريم في مصر وأغلب دول العالم.
 
وأضاف "العرابي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تمنى ألا ينقطع عن إذاعة القرآن الكريم ولا يوم واحد، وأن يواصل العمل والعطاء حتى الممات.
 
وأشار إلى أن عمله في إذاعة القرآن الكريم لم يكن صفقة كما يقول البعض، ولكن كان بالنسبة له رسالة حب وعطاء للمستمعين، ويحرص على احترام عقلية المستمع، وتقديم لهم ما يفيدهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.
 

شحاتة العرابي

اذاعة القران الكريم

قصواء الخلالى

المساء مع قصواء




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