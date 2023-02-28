الأقصر تزيل أسوارًا بالطوب الأبيض وعشش بحملة لمواجهة التعديات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات تعدى على أرض زراعية بناحية قرية ترعه ناصر بمساحة 525 متر مربع، والتعدى عبارة عن اسوار بالطوب الأبيض وعشش، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وجاء التعدى بمنطقة حي وسط بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، عبارة عن قيام أحد المواطنين ببناء حائطين بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بمسطح أعمال 150 مترًا، بالدور الثاني العلوي لإحدى المنازل بدون ترخيص وتمت الإزالة فى المهد، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض.



إزالة حالات تعدى على أرض زراعية عبارة عن أسوار بالطوب



الأقصر تزيل حالات تعدى على أرض زراعية



حملات ازالة التعديات بمدينة الأقصر









