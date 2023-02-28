الأرجنتين تحظر بيع الطيور "حية" لمنع انتشار أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أكدت خدمة الصحة والجودة الوطنية للأغذية الزراعية (سيناسا) وجود 4 حالات إيجابية من أنفلونزا الطيور في مقاطعة قرطبة، مما رفع الإصابات المؤكدة بين الطيور إلى 24 حالة، وقررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ مع حظر بيع الطيور "حية" لمنع انتشار عدوى الفيروس.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجينتينة ، إلى أن الحكومة الوطنية اتخذت اجراءات صحية استثنائية لوقف انتشار المرض من خلاله حظرت توزيع وبيع ونقل الطيور لمنع انتشار الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعداد 50 من الدواجن بعد اصابتها بانفلونزا الطيور فى البلاد، وكانت الارجنتين والاكوادور رفعا حالة الطوارئ التي تم إعلانها في الأيام الماضية بسبب انفلونزا الطيور ، للدرجة "القصوى" بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مع الاتجاه إلى ذبح الملايين من الطيور، والكشف عن ظهور حالات إصابة لأشخاص بالمرض.

وأوضحت الصحيفة أن هناك قلقا كبيرا في الأرجنتين بعد تأكيد إصابة 8 أشخاص بأنفلونزا الطيور في الطيور البرية، خاصة في مقاطاعات سانتا في وقرطبة وسالتا وخوخوى.

ولكن القلق ليس فقط في الأرجنتين، حيث تم تأكيد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في الإكوادور، وقالت وزارة الصحة "تأكدت أول حالة إصابة بفيروس انفلونزا الطيور في فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في مقاطعة بوليفار" في وسط الانديز.

وأعلنت الأرجنتين والاكوادور تعزيز الضوابط الحدودية وعمليات الإجلاء داخل الأراضي وزيادة جولات المراقبة في المتنزهات الإقليمية والوطنية.

وكانت الإكوادور أعلنت في نوفمبر الماضى حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما ، ولكنها جددت الطوارئ ورفعتها للقصوى بعد ظهور حالة الإصابة لفتاة تبلغ 9 سنوات ، والتي تعاملت مع الدواجن بشكل مباشر.

ومنذ نهاية عام 2022 ، استمر تفشي إنفلونزا الطيور في بعض دول أمريكا اللاتينية، إلا أن ظهور حالات الإصابة بين البشر هي ما أثارت القلق الكبير بين السلطات الصحية، والتي دعت إلى توخى الحذر.

ووفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) ، فإن هذا الفيروس لا يعتبر من الامراض الخطيرة للبشر الا انها في غاية الخطورة للطيور، وأصبحت الدول تعانى من معدل نفوق مرتفع.