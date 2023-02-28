اختبار قضبان القطار الكهربائى الخفيف لضمان سلامة الركاب.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

اجرت الشركة الفرنسية المشغلة لل قطار الكهربائي الخفيف LRT، اختبارات على القضبان بطول السكة، حيث أكدت الشركة أن اختبار كفاءة قضبان قطار العاصمة يتم لأول مرة، مع قياس مدي تأثير الحرارة في الشتاء والصيف، وذلك من أجل السلامة العامة للجميع.

وفى السياق كانت أعلنت الشركة، تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات، بناء على توجيهات الهيئة القومية للأنفاق، حيث أصبح الاشتراك لـ (أكثر من 7 محطات) إلى 600 جنيه شهريا بدلا من 700 جنيه.

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT، من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم.

أسعار تذاكر الركوب:

• 10 جنيهات للركوب حتى 3 محطات.

• 15 جنيها للركوب حتى 7 محطات .

• 20 جنيها للركوب حتى أكثر من 7 محطات.

أسعار الاشتراك الشهرى:

• 300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .

• 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .

• 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.

• زمن التقاطر: قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة ويتم تكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).

• طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت ، رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549