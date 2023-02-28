اليوم السابع
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إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص على دائرى المريوطية.. فيديو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:36 م
إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص على دائرى المريوطية.. فيديو محور عمرو بن العاص
كتبت – مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لموقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص الجديد على الطريق الدائري المريوطية، والذي يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

ويعتبر محور عمرو بن العاص، ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه، وبجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري، يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، وذلك بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

ويتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، ويتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.


محور عمرو بن العاص

محور الفريق كمال عامر

المريوطية

الدائري

محاور مرورية جديدة



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