إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام ميكروباص بحاجز خرسانى بكورنيش أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص في حاجز خرساني بكورنيش أسوان الجديد بالقرب من منطقة بهاريف بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز خرساني بكورنيش أسوان الجديد، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم الدفع ب5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد مركز اسوان أمس نشوب حريق محدود داخل المدينة الجامعية للبنين بجامعة أسوان بمنطقة أبو الريش ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى فى كمية من الأخشاب خاصة بأعمال صيانة داخل مدينة أبوالريش بأحد الطوابق الأرضية، وتم إخماد النيران قبل امتداداها لسكن الطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.