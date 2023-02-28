إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بمركز قفط جنوب سيناء

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بأحد الأرصفة في مركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قفط التعليمي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد أصيب شخصين، في حادث انهيار انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الدير التابعة للمحروسة بقنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد إصابة شخصين في انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن بقرية الدير وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان وتبين إصابة الشخصين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار التحقيق في الواقعة ووصول ممثل للتضامن الاجتماعي لبحث احتياجات الأسرة.