اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:33 م
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إصابة شخصين في حادث انهيار سقف غرفة داخل عقار في الطالبية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:10 م
إصابة شخصين في حادث انهيار سقف غرفة داخل عقار في الطالبية انهيار عقار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصين في حادث انهيار سقف غرفة بعقار بمنطقة الطالبية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بانهيار جزئي في عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، سقوط سقف غرفة بالطابق الأخير، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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