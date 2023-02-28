إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصين فى حادثين متفرقين بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة سقوطهما من علو، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، ويجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادثين، وأخطرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى.

كما أصيب شخص آخر نتيجة سقوطه من شقة بمنطقة "إبنى بيتك"، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.