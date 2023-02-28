أول صور لحادث انقلاب سيارة على طريق الكوامل جهينة وإصابة 10 أشخاص

حصل اليوم السابع أول صور حصرية لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكوامل جهينة والتي نتج عنها إصابة 10 من بينهم 7 طلاب من جامعة سوهاج والذين تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم والحالة العامة لهم مستقرة ومازالوا يخضعون للرعاية الطبية حتى هذه اللحظة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوحادث سيارة ميكروباص على الطريق جهينة الكوامل ووجود مصابين تم الدفع بـ 6سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين إصابة ندى . م . أ 19 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، وإصابة ريم . م . أ 20 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ريهام . إ . ع 19 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة محمود . ع . م 19سنة بإشتباه ما بعد اإرتجاج، وإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة وجدان . ف . أ 18ستة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة محمد . أ . ن 47 سنة سائق السياره بكسر مضاعف بالساق اليمنى وإشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة مها ابراهيم احمد على 20 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة كريمة . ح . ا 22 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وإصابة . م . ا 24 سنة بإشتباه كسر بالفخذ الأيمن،وإصابة احمد . م . إ 27 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيمن بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، توجه منذ قليل لتفقد حالات المصابين فى حادث طريق جهينة، وذلك بالمستشفى الجامعى، حيث اطمأن بنفسه عن تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وقال رئيس الجامعة، أن حالات الاصابات الناتجة عن الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى، أثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة اثناء توجهها من مركز جهينة إلى مدينة سوهاج الجديدة، والتى استقبلها مستشفى الجامعة بلغت 10 حالات، منهم طالب و٦ طالبات من طلاب كليات المقر الجديد للجامعة، إضافة إلى السائق و2 اخرين من غير منتسبى الجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد جاب مدير المستشفى الجامعى القديم، انه تم على الفور إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، حيث أن حالات الاصابات التى استقبلها المستشفى تم تشخيصها كالاتى، اصابة ٥ حالات -من الطلاب - بجروح، وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وال5 حالات الأخرى اشتباه كسور.

وخلال تفقده للمصابين شدد رئيس الجامعة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، إلى أن يتم شفائهم وتجاوز تداعيات تلك المحنة التى تعرضوا لها، مؤكداً على أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة.