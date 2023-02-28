أطعمة يجب تجنبها خلال الشتاء.. أبرزها الأصناف

أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة خلا فصل الشتاء شديد البرودة، لتحسين الصحة والمناعة، وفقا لما نشره موقع Healthshots.
وقال الباحثون فى إحدى الدراسات إن هناك أطعمة لا يجب أن نأكلها أثناء الطقس البارد وإلا فإنها يمكن أن تؤثر سلبًا على المناعة والصحة العامة.
الأطعمة التى يجب تجنبها خلال الشتاء..
1. الأطعمة الباردةقال الدكتور روبالي دوتا استشارى التغذية لا ينبغى تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة فى فصل الشتاء، حيث تعرضك للإصابة ببعض الأمراض.
2. منتجات الألبان
نصح الدكتور Delnaaz T. Chanduwadi اختصائي التغذية في مستشفى Jaslok، الأفراد حساسون بشكل خاص لمنتجات الألبان لذا يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد والسعال تجنب منتجات الألبان، بالإضافة إلى تجنب تناول منتجات الألبان الباردة مثل الحليب والعصائر خلال فصل الشتاء، ومن الأفضل تجنب اللبن الرائب أيضًا بعد الغداء في فصل الشتاء.
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