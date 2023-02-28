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"أزهر الشرقية" يبدأ تصفيات المستوى الثاني لمسابقة القران الكريم السبت

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:59 م
"أزهر الشرقية" يبدأ تصفيات المستوى الثاني لمسابقة القران الكريم السبت الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأزهرية بالشرقية ، تصعيد 3 آلاف 805 طلاب لتصفيات المرحلة الثانية لمسابقة القران الكريم، ذلك ممن حصلوا على 80% فأكثر في التصفيات الأولية ، بدء من 4 من مارس المقبل، بديوان عام المنطقة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.
 
يشار أن  المرحلة الاولي من المسابقة،  قد شارك فيها حولي 8 الاف 117 طالب وطالبة من رواد مكاتب التحفيظ،وطلاب المعاهد بمراحلها المختلفة، والدارسين بالأروقة الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية،  تضمن تصعيد 3 الاف 850 طالبًا من مكاتب التحفيظ، 1557طالبًا ومن المعاهد، الابتدائية،1420 طالبًا من المعاهد الإعدادية،967 طالبًا من المعاهد الثانوية342، فضلًا عن169 طالبًا من الأروقة الأزهرية.
 
و المسابقة تنضمن أربعة مُستويات وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة.
 
المستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا.
 
 المستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية.
 
 المستوى الرابع: 10 أجزاء .
 

 

 


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