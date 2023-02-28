"أزهر الشرقية" يبدأ تصفيات المستوى الثاني لمسابقة القران الكريم السبت

يشار أن المرحلة الاولي من المسابقة، قد شارك فيها حولي 8 الاف 117 طالب وطالبة من رواد مكاتب التحفيظ،وطلاب المعاهد بمراحلها المختلفة، والدارسين بالأروقة الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية، تضمن تصعيد 3 الاف 850 طالبًا من مكاتب التحفيظ، 1557طالبًا ومن المعاهد، الابتدائية،1420 طالبًا من المعاهد الإعدادية،967 طالبًا من المعاهد الثانوية342، فضلًا عن169 طالبًا من الأروقة الأزهرية.

و المسابقة تنضمن أربعة مُستويات وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة.

المستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية.

المستوى الرابع: 10 أجزاء .