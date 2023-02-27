%86 من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى

فى استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين.