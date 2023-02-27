اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 07:36 ص
أكرم القصاص
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%86 من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى

الإثنين، 27 فبراير 2023 07:00 ص
%86 من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين.
 
وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين.
 
نتيجة الاستطلاع (2)
نتيجة الاستطلاع 
 

 


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