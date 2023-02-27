وزير التجارة العراقى يؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر

أ.ش.أ

أكد وزير التجارة العراقى أثير الغريرى اليوم الإثنين، حرص الحكومة وتوجهها للارتقاء بمستوى التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى مع جمهورية مصر العربية بما يخدم طموحات وتطلعات الشعبين .

وقال الغريرى خلال ترأسه الاجتماع التحضيرى الثانى لأعضاء الجانب العراقى فى اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة لإعداد ورقة العمل العراقية لطرحها خلال مباحثاته مع القاهرة حسبما أفادت قناة "العراقية الإخبارية "، أن ورقة العمل العراقية سيتم طرحها فى اجتماعات اللجنة التى ستعقد فى القاهرة فى مارس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى.