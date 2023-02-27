هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "السياحة" بنسبة 2.1%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وهبطت قطاعات البنوك، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.68%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 36.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.6 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 39.1 ألف جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7041 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4491 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.