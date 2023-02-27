نفوق المئات من أسود البحر فى بيرو بسبب انفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أثار انتشار فيروس انفلونزا الطيور حالة من الذعر فى دول امريكا اللاتينية ، وفى بيرو ، تم الكشف عن نفوق أكثر من 1000 اسد البحر، مما جعل السلطات البيروفية تمد الطوارئ فى البلاد حتى ديسمبر 2023 ، نظرا لوجود المزيد من حالات انفلونزا الطيور والحيوانات الآخرى على السواحل البيروفية.

ومددت إدارة الصحة الزراعية الوطنية "سيناسا" التابعة لوزارة الزراعة، حالة الطوارئ الصحية لأنفلونزا الطيور فى جميع أنحاء البلاد حتى 31 ديسمبر 2023، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشار روبرتو جوتيريز ، رئيس مراقبة دائرة الصحة الزراعية فى بيرو، إلى أنه منذ منتصف يناير ، سجل نفوق اسود البحر عددا كبيرا ، وذلك فى 7 مناطق طبيعية فى البلاد، مشيرا إلى أن يمكن لأسود البحر أن تزن مئات الكيلوجرامات ويصل قياسها إلى مترين ، وتسبح في المياه الساحلية الباردة للمحيط الهادئ والأطلسي ، ويمكن العثور على مستعمراتها على ساحل بيرو بأكمله تقريبًا، ولذلك فإن العدوى انتشرت سريعا ونفق عددا كبيرا فى وقت قصير.

حتى نهاية الأسبوع الماضي، نشر الخبراء تحذيرا من إصابة 322 أسد البحر، 46٪ منها كانت حيوانات ضعيفة أو مريضة و 12٪ حيوانات ميتة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدى انتشار إنفلونزا الطيور في أمريكا اللاتينية بالعديد من البلدان إلى إعلان حالة طوارئ صحية. حتى الآن ، هناك 16 دولة تم فيها اكتشاف حالات طيور مريضة بهذا المرض ، وآخرها الأرجنتين وأوروجواي وجواتيمالا.

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية الطوارئ الصحية بسبب انتشار انفلونزا الطيور ، ومخاوف من أن ينتقل إلى البشر ، خاصة بعد تحديد حالات بعدد من المقاطعات في البلاد، وفقا لصحيفة "بيرفيل" الأرجنتينية.

وأشارت وزارة الزراعة في البلاد إلى اكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في مقاطعة خوجوي، بالإضافة إلى إصابة عدد من طيور الأوز في مقاطعة بوزويلوس، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.