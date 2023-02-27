نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين، اليوم الإثنين، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وشهدت جولة نائب المحافظ بمركز ومدينة البدرشين، تفقد أعمال التطوير والرصف وإنشاء أسوار بطريق سقارة السياحي، ومتابعة أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، حيث تم تفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع عباس عناني بمدينة البدرشين.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية، بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين، موجها بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة.



تفقد نائب المحافظ



جانب من العمليات



جانب من عمليات رصف الطرق