معاينة مكان حادث الطريق الدائري لكشف ملابساته والاستماع لأقوال المصابين

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لموقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، لإعداد تقرير لكشف ملابساته، بالإضافة إلى فحص السيارات وتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال قائدي السيارات الثلاثة، لتحديد المتسبب في الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شخصين تعرضا للإصابة نتيجة التصادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووقع حادث مروري أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاة المنيب بين سيارة ملاكي وسيارة نقل وأتوبيس، وأسفر عن 2 مصابين ووجود كثافات مرورية وقام رجال المرور بتجنيب السيارات ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، ونتج عنه ظهور كثافات مرورية وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ليتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.