اليوم السابع
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مدير CIA: منطاد التجسس "منصة ذكية" ولا نعلم مدى إطلاع رئيس الصين على مساره

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:29 ص
مدير CIA: منطاد التجسس "منصة ذكية" ولا نعلم مدى إطلاع رئيس الصين على مساره وليام بيرنز - مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"
كتبت نهال أبو السعود

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وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، وليام بيرنز منطاد التجسس الصيني بـ"المنصة الذكية"، مشيرًا إلى أنه لا يدرى ما إذا كان الرئيس الصينى شى جين بينج على علم بمسار رحلته قبل إسقاطه.

 

وقال بيرنز عندما سئل عما إذا كان الرئيس الصينى كان يعلم مسبقًا أن البالون سيتم إرساله إلى الولايات المتحدة: "هذا شيء نراقبه بعناية فائقة. أعتقد أن القيادة الصينية فهمت بوضوح أنها أطلقت هذه القدرة، وأنها كانت ‏منصة ذكية"، مشيرا إلى أنه على الرغم من علم الصين بقدرات المراقبة التى تتمتع بها إلا أنه لا يستطع أن يقول على ‏وجه اليقين ما إذا كانوا يعرفون كيف تم استخدامه.‏

 

وقال بيرنز: "متى وماذا عرفت القيادة الصينية عن مسار هذا البالون، لا أستطيع أن أقول بصراحة".‏

 

وتحرك البالون فوق الولايات المتحدة على مدار أيام، قبل أن ينفذ الطيران الأمريكى ضربة لاسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا فى وقت سابق ‏من هذا الشهر. وعملت الحكومة على استعادة حطام البالون، الذى قال بيرنز أنه قادر على منح الولايات المتحدة ‏نظرة مختلفة فى القدرات المختلفة للصين.

 

وقال بيرنز:"الكثير من المواد من المنصة التى كان يحملها البالون، كانت من الواضح أنها منصة ذكاء، أعتقد أننا ‏سنكون قادرين على تطوير صورة واضحة تمامًا عن قدراتها بالضبط".


الولايات المتحدة

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بالون التجسس الصيني

المخابرات الامريكية

CIA

بكين



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