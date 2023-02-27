محافظ جنوب سيناء ورئيس "صندوق الإسكان" يبحثان العمل المشتركة وسبل التعاون

كتب احمد حسن

فودة: نقدم جميع صور الدعم لمشروعات الإسكان بالمحافظة لأهميتها للمواطنين



مى عبد الحميد: تم بحث سرعة تخصيص 1030 وحدة سكنية لأهالي جنوب سيناء.. والأراضي المقترحة لإنشاء وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وسبل التعاون المستقبلي ما بين الصندوق والمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وعددٍ من القيادات من الجانبين، بالمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي بداية الاجتماع، رحبت مي عبد الحميد ، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، معربةً عن رغبة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المواطنين عامة وأبناء محافظة جنوب سيناء خاصة، نظرًا لأهمية ومكانة هذه المحافظة الكبيرة.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الاجتماع شهد مناقشة الأراضي المقترحة من قبل محافظة جنوب سيناء لإنشاء عددٍ من الوحدات السكنية ضمن البرنامج الرئاسي " سكن كل المصريين " للمواطنين منخفضي الدخل، مضيفة أنه سوف يتم البدء في الإجراءات اللازمة لدراسة وتخصيص هذه الأراضي وبدء تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة سبل وآليات الإسراع في تخصيص 1030 وحدة سكنية للمواطنين بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن تخصيصها للمستفيدين في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لانتقالهم لشغلها في المستقبل القريب.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن اللقاء كان مثمرًا ما بين الجانبين، وشهد تبادلًا للآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بتوفير السكن الملائم والكريم للمواطنين منخفضي الدخل في مدينة جنوب سيناء.

وفي ذات السياق، أعرب اللواء خالد فودة، عن خالص شكره وتقديره لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على حفاوة الاستقبال، والتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة على جميع المستويات، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين في جنوب سيناء، خصوصًا وأن ملف الإسكان الاجتماعي من الملفات التي تهم المواطنين بشدة.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن الأجهزة المختصة في محافظة جنوب سيناء، قامت بدراسة عددٍ من الأراضي والمناطق بمدينة الطور، قبل أن تستقر على بعض المناطق المقترحة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، والتي تم عرضها على المسئولين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومناقشتها خلال الاجتماع.

وأوضح اللواء خالد فودة، أن المحافظة جاهزة لتقديم ما يلزم لضمان الانتقال السلس والسريع للمواطنين المقرر تخصيص 1030 وحدة سكنية لهم بالمحافظة، مؤكداً أن محافظ جنوب سيناء تقدم جميع صور الدعم والمساندة للانتهاء من مشروعات البرنامج الرئاسي " سكن كل المصريين " للمواطنين منخفضي الدخل، لضمان بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشجع المواطنين على الانتقال وبدء حياتهم الجديدة في هذه المناطق.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد المزيد من اللقاءات الثنائية في المستقبل لبحث ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات في هذا الاجتماع.