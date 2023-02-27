محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لفحص شكواهم

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مط البهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية ميت فارس مركز بركة السبع يتضرر من قيام أحد الجيران بردم ترعة النصارى بالقرية مما أدى إلى عدم تمكنه من رى أرضه، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بدراسة الشكوى واتخاذ اللازم حفاظا على هيبة الدولة ومصلحة المواطنين.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية بنى غريان مركز قويسنا يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، وكذا الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة شكوى مواطن بناحية كفر الشيخ عبيد مركز تلا يتضرر من تعديل عرض الشارع إلى 6 متر، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما تضمن اللقاء طلب رئيس مجلس أمناء إحدى الجمعيات الخيرية بساقية أبو شعرة مركز أشمون بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، وقد وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كافة أوجه الدعم لتلك المؤسسة لمساعدتها على ممارسة مهامها، كما كلف المحافظ مديرية القوى العاملة بإيجاد فرصة عمل لمواطنة من ذوى الهمم بناحية طهواى مركز أشمون لمساعدتها على توفير مصدر دخل لها.

وكلف المحافظ المستشار القانونى بتحديد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مقترح مواطن بإقامة منطقة صناعات صغيرة بمركز ومدينة الباجور، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

وفى لفتة إنسانية، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لرب أسرة بناحية سنتريس مركز أشمون يعانى من جلطة ويعول أسرة مكونة من زوجة مريضة بسرطان الثدى وأولاد بمراحل تعليمية مختلفة لمساعدته على توفير نفقات العلاج وتحمل أعباء المعيشة.