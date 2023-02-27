لصى هواتف المواطنين في باب الشعرية يعترفا: بنسرقها بأسلوب النشل

كتب سليم على

اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين في باب الشعرية، أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتفيذ عمليات سرقة بأسلوب النشل.

كانت النيابة العامة قررت حبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين.