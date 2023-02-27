اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لصى هواتف المواطنين في باب الشعرية يعترفا: بنسرقها بأسلوب النشل

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:33 ص
لصى هواتف المواطنين في باب الشعرية يعترفا: بنسرقها بأسلوب النشل كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين في باب الشعرية، أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتفيذ عمليات سرقة بأسلوب النشل.

كانت النيابة العامة قررت  حبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين.

 

 

 


سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة