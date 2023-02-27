قلبت صيف فى عز الشتا.. موجة حارة تضرب الإسكندرية حتى الجمعة ودرجة الحرارة 26

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، طقسا شتويا دافئا، مع استقرارا حالة الطقس، وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث شهدت الإسكندرية سطوعا قويا للشمس الدافئة، مع هدوء ملحوظ فى حركة الأمواج وصفاء السماء وعودة اللون الازرق للبحر بالسحى المعهود لشواطئ الاسكندربة، وسجلت الإسكندرية اليوم 26 درجة فى العظمى و16 درجة فى الصغرى.

وهو ارتفاع فى درجات الحرارة غير معتاد فى هذا الوقت من العام، خاصة فى البداية الباردة التى قدمها شهر "أمشير" فى الأسبوع الأول منه، والذى تغلب فيها على البرودة القارسة لشهر " طوبة" وشهدت الإسكندربة فى الإسبوع الأول من شهر امشير، برودة قارسة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وهطول امكار غزيرة، الا أن الوضع تغير بعد الإسبوع الاول من الشهر وبدأت درجات الحرارة فى الإرتفاع التدريجى حتى بلغت ذروتها هذا الاسبوع لتصل إلى 26 درجة فى العظمى، مع توقعات باستمرار هذا الطقس حتى الجمعة القادم، لتنكسر الموجة الحارة وتبدأ درجة فى الإنخفاض التدريجى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجارى، وسط توقعات أن يصل هذا الارتفاع ذروته الأربعاء، حيث تصل العظمى بالقاهرة ل 28 درجة وتستمر حتى الجمعة القادم.

ومع الاستقرار فى حالة الطقس التى قد تستمر لعدة أيام، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على استقبال الوافدين والزائرين على شواطئ الإسكندرية الممدته بطول الساحل، كما أكدت على استمرار دخول الشواطئ المجانية والعامة بالمجان طوال فصل الشتاء وعددها 8 شواطئ وهى:

1- شاطئ المندرة المجانى

2- شاطئ ميامى

3-شاطئ السرايا

4-شاطئ جليم العام

5- شاطئ الأنفوشى المجانى

6-شاطئ المكس العام

7- شاطئ شهر العسل العام

8- شاطئ الهانوفيل العام