غدا.. حفل موسيقى لأنامل أوركسترا الأطفال والشباب بأوبرا الاسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء غدا الثلاثاء، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية، لفصل ذوى القدرات الخاصة وأوركسترا الأطفال والشباب، يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية لفصل أصحاب الهمم ومنها "حديث الصباح والمساء"، ليالينا، عطشان يا أسمراني، عيني بترف، حلوين من يومنا، نقابل ناس، زى الهوي، بيت العز،حلوة يا بلدي، امسك في حلمك ،قادرين نعملنا".
كما يقدم أوركسترا الشباب والأطفال تدريب وقيادة دكتورة نفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين.
يذكر أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه ، الكورال ، العود ، الجيتار ،الايقاع، الموشحات ، الكمان ، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة