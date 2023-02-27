غدا.. حفل موسيقى لأنامل أوركسترا الأطفال والشباب بأوبرا الاسكندرية

كما يقدم أوركسترا الشباب والأطفال تدريب وقيادة دكتورة نفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه ، الكورال ، العود ، الجيتار ،الايقاع، الموشحات ، الكمان ، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.