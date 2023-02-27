ضبط مالك شركتين سياحيتين لمزاولتها النشاط بدون ترخيص

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (مالك ومدير إحدى الشركات السياحية - الكائنة بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص، كما تم ضبط مجموعة من الأوراق الدالة على تعامل الشركة فى المجال السياحى.

وتمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (مدير إحدى الشركات السياحية - الكائنة بمحافظة البحيرة) لقيامه بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص، كما تم ضبط (عدد 5 صور ضوئية من تأشيرات السفر لبعض المواطنين – بعض الكروت الدالة على التعامل فى المجال السياحى بإسم الشركة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى إلتزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.